Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών
Αύριο Τρίτη θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της ΝΔ, που έφυγε από τη ζωή χθες την ημέρα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών.
Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε επι δεκαετίες πρωταγωνιστικό στέλεχος της ΕΡΕ και της ΝΔ.
Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι.
Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α νεκροταφείο Αθηνών.
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