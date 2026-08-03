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Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 15:59

Αύριο Τρίτη θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της ΝΔ, που έφυγε από τη ζωή χθες την ημέρα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε επι δεκαετίες πρωταγωνιστικό στέλεχος της ΕΡΕ και της ΝΔ.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι.

Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α νεκροταφείο Αθηνών.

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