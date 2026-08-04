Για τα πανηγύρια, στήνουν κάλπες Οκτώβριο!

Αν τύχει και δείτε κάποιον υποψήφιο για τις εκλογές, να κυκλοφορεί μόνιμα με σκούρα γυαλιά ηλίου σιγοτραγουδώντας “θα κρεμάσω την καρδιά μου από 2 μανταλάκια”, μην εκπλαγείτε… Παλεύοντας να μπει στην επόμενη Βουλή, πάλι σε κάποιο πανηγύρι της εκλογικής του περιφέρειας ξημερώθηκε. Γιατί για τα πανηγύρια, φέτος, βρισκόμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου, σαν να έχουν ανακοινωθεί εκλογές τον Οκτώβριο. Κι υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό.

Πανηγυριώτικη εκστρατεία με χορό στην πλατεία!

“Δεν έχω αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι, τρέχω τον σχεδιασμό μου σαν να έχουμε εκλογές σε 60 μέρες, τώρα έχουν κόσμο τα χωριά…Και Μάιο να γίνουν, τώρα θα τους βρω, οι περισσότεροι θα ξανανέβουν στα ορεινά χωριά μόνο για να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους, τότε όμως θα είναι αργά για εμένα…” εξηγούσε νέος υποψήφιος με όρεξη να μην αφήσει την παραμικρή ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.

(Δεν)”αργείς- αργώ, 2 λόγια να σου πω”

Οι πειραγμένοι στίχοι από το πανηγυριώτικο τραγούδι “τα καπνά”, θα μπορούσαν να εξηγήσουν το πλάνο των υποψηφίων, όταν εμφανίζονται στη χοροεσπερίδα. Πάνε από νωρίς, πριν ο κόσμος αρχίσει να χορεύει, “δεν είναι ωραίο να χαλάς το γλέντι για χειραψίες” εξηγεί έμπειρος υποψήφιος. “Αν αργήσεις θα βρεθείς να μιλάς για πολιτική με ανθρώπους που έχουν βγει να ξεσκάσουν. Δύο ζεστά λόγια με όλους θες να πεις, μετά φεύγεις. Ή μένεις να διασκεδάσεις, βάζοντας την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή στην άκρη, υπάρχουν όρια, δεν είναι χαζός ο κόσμος…” συμπληρώνει με νόημα.

“Μην πουν δεν ήρθες”

Δουλεύει αυτό το “πανηγυριώτικο πολιτικό μάρκετινγκ” ρώτησα υποψήφιο που έχει προγραμματίσει να βρεθεί σε πάνω από 15 πανηγύρια μέχρι τις 23 Αυγούστου. Η απάντηση του άμεση και κοφτή με 4 λέξεις: “μην πουν δεν ήρθες”. Δεν πας δηλαδή τόσο για να κερδίσεις ψήφους, πας για να μη σου βάλουν απουσία και χάσεις -έστω και (για) λίγο- την εκτίμηση τους. “Η σταθερή παρουσία σε ό,τι ενώνει την περιφέρεια, από πανηγύρια μέχρι μνημόσυνα, κι από γάμους μέχρι παρουσιάσεις βιβλίων, σχηματίζει ένα ψηφιδωτό” εξηγεί. Για την προεκλογική εκστρατεία εκεί που ήδη “στήσανε κάλπες για τον Οκτώβριο”, για τα πανηγύρια.