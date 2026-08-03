Αποζημιώσεις εξπρές για τους πληγέντες

Άμεση καταγραφή των ζημιών και γρήγορη ενεργοποίηση των αποζημιώσεων ξεκινά στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοίνωσε ότι κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές.

Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι προτεραιότητα της Πολιτείας είναι η στήριξη των πολιτών που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων των ελικοπτέρων BELL στην Ψάθα, αλλά και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

«Τιμούμε αυτούς τους πέντε ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επλήγησαν.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε τη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές, ως μια δύσκολη προσπάθεια απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Όπως εξήγησε, οι ισχυροί άνεμοι σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Βοιωτία και η Δυτική Αττική δυσκόλεψαν τις επιχειρήσεις και περιόρισαν τη συνεχή χρήση των εναέριων μέσων.

Για τις κατοικίες που υπέστησαν ζημιές, ανακοίνωσε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή φτάνει πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Οι πληγέντες θα μπορούν επίσης να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικοσκευή και βασικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς.

Σε περιπτώσεις όπου ένα σπίτι κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για κατοίκηση, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Οι διαδικασίες αποζημίωσης αναμένεται να γίνουν πιο γρήγορες μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις, δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεών τους.

Στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα αντιμετωπιστούν με αντίστοιχο πλαίσιο όπως οι κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα για αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει και για αγρότες και κτηνοτρόφους. Ο ΕΛΓΑ θα καταγράψει τις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο, ενώ θα εξεταστούν οι αποζημιώσεις για απώλειες ζώων και περιουσιακών στοιχείων.

«Στόχος μας είναι η άμεση αποζημίωση των πληγέντων και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των περιοχών στην κανονικότητα», υπογράμμισε ο κ. Κατσαφάδος.