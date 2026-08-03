Μετρώντας προβατάκια 2026: Απ’ τα πολλά στα λίγα

Με ένα βίντεο που δείχνει πολλά για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδεύει η ΑΑΔΕ την ανακοίνωση της για την παρουσία της στα Ζωνιανά. Οι ελεγκτές καταμετρούν στο οπτικό υλικό, οργανωμένα και με σχολαστικότητα, 6 πρόβατα σε 41 δευτερόλεπτα.

“Οι έλεγχοι αυτοί στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα.Οι ενισχύσεις πρέπει να φτάνουν σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται” δηλώνει ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Μόλις 53 από τους 195 κτηνοτρόφους που ήταν στη λίστα, πέρασαν επιτυχώς τον έλεγχο. 22 βρέθηκαν με παραβάσεις, 120 δεν εμφανίστηκαν καν και χάνουν όλη την επιδότηση.

Η εικόνα στο βίντεο όπως είναι λογικό, προκαλεί συγκρίσεις με το βίντεο ντοκουμέντο από καταμέτρηση του (προ ΑΑΔΕ) ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε ο Alpha. Αν σήμερα χρειάστηκαν 41 δευτερόλεπτα για 6 πρόβατα, τότε πρόλαβαν και καταμέτρησαν 31 σε 69 δευτερόλεπτα. Η διαφορά… ορατή και τα συμπεράσματα δικά σας.