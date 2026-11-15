Ο Νίκος Ανδρουλάκης κοντά στην Τέχνη: Κυριακή στην Art Athina
Τη μεγαλύτερη εικαστική συνάντηση σύγχρονης τέχνης Art Athina επισκέφτηκε το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Στην έκθεση φιλοξενούνται 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και την ξενάγηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ανέλαβαν η Γιάννα Γραμματοπούλου (πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης) και ο Βαγγέλης Χαραλάμπους.
Οι εικόνες των έργων που φιλοξενούν στον χώρο του Onassis Ready είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις