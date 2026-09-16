LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (Ε)

Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (Ε)

04:00
ALPHA NEWS

ΠτΔ- Συναντήσεις με νέους πρέσβεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 04:10
ΠτΔ- Συναντήσεις με νέους πρέσβεις
INTIME

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στις 12:00, θα δεχθεί διαδοχικά τους νέους Πρέσβεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας Ifeanyi Lawrence Ugwuanyi, της Δημοκρατίας της Εσθονίας Piret Urb, του Βασιλείου της Δανίας Jesper Vahr, του Κράτους του Ισραήλ Pninat Yanay και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud, οι οποίοι θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης