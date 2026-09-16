ΠτΔ- Συναντήσεις με νέους πρέσβεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στις 12:00, θα δεχθεί διαδοχικά τους νέους Πρέσβεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας Ifeanyi Lawrence Ugwuanyi, της Δημοκρατίας της Εσθονίας Piret Urb, του Βασιλείου της Δανίας Jesper Vahr, του Κράτους του Ισραήλ Pninat Yanay και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud, οι οποίοι θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους.