Νέες προκλήσεις από Κιλιτσντάρογλου. «Η μεγαλύτερη πιθανότητα πολέμου είναι με την Ελλάδα» είπε

΄΄Λάδι στη φωτιά΄΄ ρίχνει ο πρόεδρος του CHP αναφερόμενος σε σ ενάρια πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ο οποίος συνέδεσε αυτό το ενδεχόμενο με τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

Ο Τούρκος πολιτικός υποστήριξε ότι, αν και υπό κανονικές συνθήκες δεν θεωρεί πιθανό έναν πόλεμο, η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει, επικαλούμενος μάλιστα τον πρώην πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ.

«Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η Ελλάδα»

Ο Κιλιτσντάρογλου εκτίμησε ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες και τα ποσοστά του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) δεν ευνοούν μια νέα υποψηφιότητα του Ερντογάν.

«Αύριο όμως μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Τι ξέρω εγώ; Μπορεί να ξεσπάσει ένας πόλεμος, μπορεί να υπάρξουν εντελώς διαφορετικές εξελίξεις», ανέφερε.

Ερωτήματα για την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη

Ο πρόεδρος του CHP αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη, διατυπώνοντας ερωτήματα για τους λόγους εγκατάστασής τους στην περιοχή και τις πιθανές επιπτώσεις για την Τουρκία. «Πρέπει να εξετάσουμε ακόμη πιο προσεκτικά αυτά τα ζητήματα. Γιατί ήρθαν οι Αμερικανοί και εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη;», διερωτήθηκε.

Ο Κιλιτσντάρογλου υποστήριξε ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στην κυβέρνηση, επικαλούμενος τον ιστορικό ρόλο του κόμματος στη συγκρότηση του σύγχρονου τουρκικού κράτους.

Ο ρόλος της Τουρκίας και οι διεθνείς συμμαχίες

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος του CHP υποστήριξε ότι η Τουρκία μπορεί να αποκτήσει σημαντικά πλεονεκτήματα στη νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, εφόσον αξιοποιήσει τη γεωπολιτική της θέση και τις σχέσεις της με άλλες χώρες.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την προηγούμενη σύγκρουση του Ερντογάν με το Κάιρο. «Η Αίγυπτος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της περιοχής», δήλωσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.