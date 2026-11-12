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Παραίτηση Τσαβδαρίδη «Μη επαρκείς εξηγήσεις»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 15:10

Την παραίτηση του μέχρι πρότινος υφυπουργού ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σχετικά με την υπόθεση  που αφορά την κόρη του και την είσοδο της στο πανεπιστήμιο με αθλητικά μόρια, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

“Κάτι που είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό” το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου την ώρα που η  παραίτηση Τσαβδαρίδη οδήγησε σε τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

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