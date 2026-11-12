Εφαρμογή του ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- Συναντήσεις της Κυβέρνησης με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Συνάντηση με στελέχη της Meta Platforms (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Threads) πραγματοποίησαν σήμερα (12/11/2026) ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η επαφή αυτή εντάσσεται στη σειρά διαβουλεύσεων που διεξάγει η Κυβέρνηση με τους τεχνολογικούς κολοσσούς κοινωνικής δικτύωσης. Επιδίωξη είναι οι εταιρείες να αναπτύξουν και να υποβάλουν αξιόπιστα συστήματα ελέγχου ηλικίας, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού ορίου.

Τη Meta εκπροσώπησαν η Claudia Trivilino, Public Policy Manager για την Ιταλία και την Ελλάδα, καθώς και ο Χρήστος Τρικούκης, διευθύνων σύμβουλος της EMG Strategic Consulting. Παρούσες στη σύσκεψη ήταν επίσης η νομική σύμβουλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Ελίτα Σφακιωτάκη, και η Ιωάννα Χουδαλάκη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Οι κυβερνητικές επαφές ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου με το TikTok και τη Microsoft, ενώ αύριο σειρά έχει η συνάντηση με εκπροσώπους της Google.

Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, οι πλατφόρμες οφείλουν να έχουν ορίσει υπεύθυνο υλοποίησης, να εκκινήσουν άμεσα την τεχνική συνεργασία και να καταθέσουν ολοκληρωμένο πλάνο επαλήθευσης ηλικίας, συνοδευόμενο από πρακτική επίδειξη της προτεινόμενης λύσης.