Πανελλαδικές: Αλλάζει η μοριοδότηση των αθλητών μετά την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Η κυβέρνηση προαναγγέλλει νέα νομοθετική παρέμβαση στη μοριοδότηση αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά την παραίτηση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επεξεργάζεται νέο πλαίσιο με στόχο να συνδεθεί η πρόσθετη μοριοδότηση με την ουσιαστική αγωνιστική δράση και τη μακρόχρονη ενασχόληση με κάθε άθλημα.

Την κυβερνητική κατεύθυνση παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η παρέμβαση αφορά το σύστημα που δίνει πρόσθετα μόρια λόγω αθλητικών διακρίσεων και έρχεται μετά τα ερωτήματα που προκάλεσε η υπόθεση της κόρης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Η νομοθεσία του 1999 ξανά στο τραπέζι

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι το σημερινό νομοθετικό καθεστώς έχει ως βάση ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν το 1999 και μεταβλήθηκαν πολλές φορές από διαφορετικές κυβερνήσεις.

Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Παιδείας καλείται να καταρτίσει ένα ενιαίο και ευρύτερο σχέδιο, το οποίο δεν θα περιορίζεται μόνο στις αθλητικές διακρίσεις. Η κυβερνητική πρόθεση είναι να επανεξεταστεί συνολικά ο τρόπος απονομής των προνομίων εισαγωγής, με γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Δύο κριτήρια για την πρόσθετη μοριοδότηση

Το νέο σχέδιο θα στηριχθεί σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτος είναι η πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή των αθλητών στις ομάδες και στους αγώνες. Η κυβέρνηση εξετάζει αυστηρότερα κριτήρια που θα τεκμηριώνουν την ενεργό παρουσία τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυσκολίες που ενδέχεται να εμφανίζονται σε ορισμένα αθλήματα.

Δεύτερος άξονας είναι τα έτη ενεργού ενασχόλησης με την αθλητική δραστηριότητα. Η διάρκεια συμμετοχής αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα, ώστε η μοριοδότηση να αποδίδεται σε αθλητές με σταθερή και μακροχρόνια προσπάθεια και όχι σε περιπτώσεις τυπικής παρουσίας.

Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν αιφνιδιαστικά. Αφού το υπουργείο Παιδείας ολοκληρώσει την επεξεργασία του νομοσχεδίου και το φέρει προς ψήφιση, θα προβλεφθούν ρητές μεταβατικές διατάξεις για τους υποψηφίους που δίνουν φέτος Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και για όσους προετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά.

Η παραίτηση Τσαβδαρίδη και η κυβερνητική αξιολόγηση

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία έγινε αποδεκτή από τον πρωθυπουργό. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι εξηγήσεις του πρώην υφυπουργού αξιολογήθηκαν ως ανεπαρκείς, ζητώντας παράλληλα να μην υπάρξει ανθρωποφαγία στη δημόσια συζήτηση, καθώς στην υπόθεση εμπλέκεται και ένα παιδί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για τη διάκριση μεταξύ νομιμότητας και πολιτικής ή ηθικής διάστασης της υπόθεσης, δηλώνοντας: «Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάτι που είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Από εκεί και πέρα γεννώνται ερωτήματα ως προς το χρόνο που έγινε αυτό και την ιδιότητα που είχε ο υφυπουργός εκείνη την περίοδο. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τον ίδιο κρίθηκε ότι δεν ήταν επαρκείς και γι’ αυτό ο πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη».

Κατά την ενημέρωση είχε επίσης αναφερθεί ότι ζητήθηκαν εξηγήσεις από τον πρώην υφυπουργό, «οι οποίες δεν κρίθηκαν επαρκείς». Ο Παύλος Μαρινάκης χρησιμοποίησε ακόμη τη φράση «ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό».

Πρόσθεσε ότι «δεν τους βγαίνει και δικαιώνονται οι θέσεις μας που είναι οι εθνικές θέσεις», αναφερόμενος στις αντιδράσεις και στα σενάρια που είχαν διακινηθεί για την πορεία του έργου και τη στάση τρίτων χωρών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Αφού δεν βγαίνει το παραμύθι για να χτίσουν έδαφος υποχώρησης, τώρα το καινούριο είναι άλλα λέει ο ένας και άλλα ο άλλος. Το έργο προχωράει και οι θέσεις μας δικαιώνονται και τα κόμματα θα ενημερωθούν».