Παραιτήθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με την υπόθεσή που αφορά την κόρη του και την είσοδο της στο πανεπιστήμιο με τα αθλητικά μόρια της κόρης του «δεν κρίθηκαν επαρκείς».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης».

Η υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση

Η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, όμως, είχε εξασφαλίσει, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, το δικαίωμα εισαγωγής με το επιπλέον ποσοστό του 10%, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.