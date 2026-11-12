Μίνι ανασχηματισμός με τρεις αλλαγές – Ποιοι αναλαμβάνουν

Τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Ο Βασίλης Σπανάκης αναλαμβάνει τη θέση του, ο Βαγγέλης Λιάκος μετακινείται στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι νέες αρμοδιότητες διαμορφώνονται ως εξής:

Βασίλης Σπανάκης: Υφυπουργός Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Βαγγέλης Λιάκος: Υφυπουργός Εσωτερικών, στη θέση που αφήνει ο κ. Σπανάκης.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Υφυπουργός Υγείας, με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Η παραίτηση που έφερε τις αλλαγές

Αφετηρία των εξελίξεων ήταν η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, μετά τις καταγγελίες για την υπόθεση μοριοδότησης της κόρης του μέσω αθλητικής συμμετοχής σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κόρη του δεν έκανε χρήση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, δημοσιεύματα έφεραν στο προσκήνιο αίτηση για μεταφορά της από το Γεωπονικό Λάρισας στο Παιδαγωγικό Ρόδου.

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου. Τελικά, η παραίτηση έγινε αποδεκτή, ανοίγοντας τον δρόμο για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.