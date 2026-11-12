Αποκλειστικό βίντεο – Ανοιχτά της Καρπάθου το Γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει κανονικά την αποστολή του στην Ανατολική Μεσόγειο για τις έρευνες που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου εν μέσω διπλωματικών αντιπαραθέσεων και τουρκικών NAVTEX.

Όπως μεταδίδει αποκλειστικά ο Αλέξης Κουβέλης το πλοίο βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου για εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και προώθηση των ερευνών.