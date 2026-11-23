Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, το ιστορικό Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης – που συνδέθηκε με την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας στην Ακρόπολη – ανοίγει και πάλι τις πύλες του και επιστρέφει με νέες χρήσεις, εκθεσιακές δραστηριότητες και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.

Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτηρίου έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος στην ομιλία του δήλωσε ότι η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σταθερά ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος.