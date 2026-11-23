Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Βαγγέλης Λιάκος, καταγγέλλοντας ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών βρέθηκε στο στόχαστρο μιας προσπάθειας πολιτικής εξόντωσης.

Σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπόθεση υπάρχει σαφής προεκλογική στόχευση.

«Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μια προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βαγγέλης Λιάκος δήλωσε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέσα από τη διαδικασία θα αποκαλυφθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν, όπως υποστηρίζει, οι σε βάρος του συκοφαντίες.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για την ανάδειξη της αλήθειας.