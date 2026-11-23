Με εκπροσώπους της πλατφόρμας Snapchat συναντήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ενόψει της εφαρμογής του νέου νόμου για το ηλικιακό όριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την 1η Ιανουαρίου, οι πλατφόρμες θα πρέπει έως τις αρχές Δεκεμβρίου να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων και να έχει ξεκινήσει την τεχνική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, μαζί με επίδειξη της τεχνικής λύσης που προτείνει.

Επόμενη συνάντηση θα έχουν οι Υπουργοί με εκπροσώπους της πλατφόρμας Χ.