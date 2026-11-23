Στην Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά και αγωγή βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών μετά το δημοσίευμα που ανέφερε ότι η αδερφή του είχε πάρει δουλειές από δήμο της περιφέρειας οπού εκλέγεται.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή και τις αναφορές του πρωθυπουργού σε δημοφιλές videogame.