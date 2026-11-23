Στις 28 Νοεμβρίου το 50% των ψηφοδελτίων χωρίς την Αττική

Οι υποψήφιοι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) στην Αττική δεν θα περιλαμβάνονται στην πρώτη λίστα ονομάτων που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στις 28 Νοεμβρίου, μέρα που θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

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Οι πρώτες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ. θα αφορούν εκλογικές περιφέρειες εκτός της Αττικής, με τα ψηφοδέλτια του λεκανοπεδίου να ανακοινώνονται τον Φεβρουάριο, όταν και είναι προγραμματισμένο το ιδρυτικό συνέδριο του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Τα ονόματα που αναμένονται στην περιφέρεια

Το ενδιαφέρον στις 28 Νοεμβρίου θα επικεντρωθεί στις εκλογικές περιφέρειες της υπόλοιπης χώρας, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί ένας εκτενής κατάλογος υποψηφίων.

Μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να περιληφθούν στις πρώτες ανακοινώσεις βρίσκονται τόσο νέα στελέχη, αλλά και πρώην βουλευτές οι οποίοι παραιτήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

AP Photo/ Jean Francois Badias

Από τους πρώην βουλευτές υποψήφιοι αναμένονται να είναι: ο Διονύσης Καλαματιανός στην Ηλεία, ο Γιώργος Ψυχογιός στην Κορινθία, ο Χάρης Μαμουλάκης στο Ηράκλειο, ο Συμεών Κεδίκογλου στην Εύβοια, ο Βασίλης Κόκκαλης στη Λάρισα και ο Μίλτος Ζαμπάρας στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι πρώην βουλευτές θα συναντήσουν στις εκλογικές τους περιφέρειες αρκετά νέα προβεβλημένα στελέχη της ΕΛΑΣ, με τον στόχο της Αμαλίας να είναι η συγκρότηση ανταγωνιστικών ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την Ελλάδα.