Η Ελλάδα και το Ισραήλ αναφέρει η εφημερίδα The Jerusalem Post βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για πρόσθετες αμυντικές συμφωνίες, οι οποίες ενδέχεται να φτάσουν σε αξία έως και το 1 δισ. ευρώ και αφορούν συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και την επέκταση ενός κέντρου στρατιωτικής αεροπορικής εκπαίδευσης.

Οι συζητήσεις ακολουθούν την υπογραφή, τον Αύγουστο, της συμφωνίας «Ασπίδα του Αχιλλέα» ύψους 3 δισ. ευρώ, βάσει της οποίας το Ισραήλ θα προμηθεύσει την Ελλάδα με ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας. Οι νέες διαπραγματεύσεις συνιστούν περαιτέρω διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παρότι ο χρόνος που απομένει έως τις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα θεωρείται περιορισμένος, ορισμένες από τις συμφωνίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν πριν οι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι τρεις βασικοί τομείς υπό συζήτηση είναι η επέκταση του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα, η απόκτηση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και η πιθανή αγορά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς LORA, που κατασκευάζονται από την Israel Aerospace Industries (IAI).

Η Ελλάδα επιδιώκει ισραηλινή τεχνολογία ηλεκτρονικού πολέμου

Οι συζητήσεις με τις ισραηλινές αρχές και αμυντικές εταιρείες φέρονται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και επικεντρώνονται κυρίως σε ηλεκτρονικά αντίμετρα (ECM) και ηλεκτρονικά αντί-αντίμετρα (ECCM).

Οι δυνατότητες αυτές προορίζονται να επιτρέπουν στα στρατιωτικά συστήματα να παρεμβάλλουν ή να αντιμετωπίζουν εχθρική ηλεκτρονική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα προστατεύουν τις δικές τους επικοινωνίες, τα ραντάρ και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα από παρεμβολές.

Το ενδιαφέρον της Ελλάδας προκύπτει εν μέσω σημαντικών εξελίξεων στις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου της Τουρκίας, τις οποίες η Αθήνα θεωρεί σημαντικό παράγοντα στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας της.

Η ελληνική προσέγγιση φέρεται να ακολουθεί το μοντέλο που καθιερώθηκε με τη συμφωνία «Ασπίδα του Αχιλλέα», βάσει της οποίας η Αθήνα επιδιώκει πρόσβαση σε ισραηλινή αμυντική τεχνολογία, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις εγχώριες δυνατότητές της.

Στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου, η Ελλάδα στοχεύει να αποκτήσει ισραηλινά συστήματα και εφαρμογές που θα μπορούσαν στη συνέχεια να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη δικών της λύσεων, προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες απειλές που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.