Μήνυμα Μητσοτάκη στη Μπακογιάννη: «Δική μου ευθύνη να αξιολογώ τους υπουργούς»

Σαφές μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των δηλώσεων της Ντόρας Μπακογιάννη για υπουργούς που έχουν «καβαλήσει το καλάμι» και εμφανίζουν φαινόμενα αλαζονείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ότι η αξιολόγηση των υπουργών και της συμπεριφοράς τους αποτελεί δική του αρμοδιότητα.

«Στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια αποστροφή που έρχεται μετά την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη και τις συζητήσεις που αυτή προκάλεσε στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ.

Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένοταν να απευθύνει συστάσεις στους υπουργούς του, όπως είχε ήδη αναφέρει ο ALPHA, καθώς τις τελευταίες ημέρες, τα «γαλάζια φάλτσα» πληθαίνουν, με την αντιπολίτευση να βρίσκει τον χώρο να κατηγορήσει την κυβέρνηση για χάσμα με την κοινωνία.

Ωστόσο πριν τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, είχαν προηγηθεί οι επισημάνσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, με την νέα τοποθέτηση του πρωθυπουργού να προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει.

Μένει να φανεί αν ο κύκλος της εσωστρέφειας θα λήξει εδώ για τη Νέα Δημοκρατία, ή αν έπεται και συνέχεια.