Τραγωδία στα Τέμπη- Ειδικό Δικαστήριο Τριαντόπουλο, Αγοραστό και άλλους τρεις
Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, κατηγορούμενος για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, στα Τέμπη. Μαζί του, παραπέμπονται ακόμη τέσσερα άτομα. Στο μεταξύ, την άρση του απορρήτου για το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη Λάρισας, αποφάσισε σήμερα το δικαστήριο.
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