Έκθεση κόλαφος, «Οκτώβριος των δηλώσεων»: Παραγωγοί και υπομονή δεν πάνε μαζί!

Ξεπερνά και τη φαντασία των τίμιων αγροτών αυτό που περιγράφει η έκθεση κόλαφος της Κομισιόν:”περιμέναμε κάτι καλύτερο, κι ακούμε για 40 σελίδες ευρήματα κι απειλή αποκλεισμού από χρηματοδότηση”, λένε στον Alpha.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της, υποβαθμίζει για δεύτερη μέρα την έκθεση σε επίπεδο “προκαταρκτικής επικοινωνίας” με τις Βρυξέλλες. Αφήνοντας να εννοηθεί πως “θα βελτιωθούμε όπου απαιτείται και θα υπάρξει εξομάλυνση”.

Οι αγρότες δε συμμερίζονται αυτές τις αισιόδοξες εκτιμήσεις. “Μας χρωστούν ακόμα προηγούμενα, αν υπάρξουν ενστάσεις της ΕΕ, μπλέξαμε αλά ΟΠΕΚΕΠΕ πάλι” δηλώνουν. Ο Οκτώβριος των “δηλώσεων” ξεκινά μεθαύριο. Κι όπως φάνηκε από την ένταση στη σύσκεψη στον Έβρο, παραγωγοί και υπομονή δεν πάνε πλέον μαζί!