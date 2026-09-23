Η Μπακογιάννη επιμένει στα «καβαλημένα καλάμια»

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης»

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» INTIME

Η βουλευτής της ΝΔ επανέλαβε την κριτική της για φαινόμενα αλαζονείας – Οι αντιδράσεις στελεχών της ΝΔ

Στις δηλώσεις της για τα «καβαλημένα καλάμια» και τα φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς στην κυβέρνηση επανήλθε η Ντόρα Μπακογιάννη, μία ημέρα μετά την τοποθέτησή της που προκάλεσε συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για κάτι που λέει για πρώτη φορά, σημειώνοντας πως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στην ανάγκη τα κυβερνητικά στελέχη να ακούν περισσότερο τους πολίτες.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και έχει αποτελέσματα, τα οποία όμως, κατά την ίδια, «αδικούνται» από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς.

Κυρανάκης: «Δεν διαπίστωσα καμία αλαζονεία»

Για το ζήτημα αυτό, τοποθετήθηκε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος τόνισε ότι όλοι όσοι έχουν διατελέσει σε κυβερνητικές θέσεις αξιολογούνται τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τους πολίτες που επηρεάζονται από τις αποφάσεις τους.

Τοποθετήθηκε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης INTIME

Ο γραμματέας της ΝΔ ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν έχει διαπιστώσει αλαζονεία σε συμπεριφορές υπουργών της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στη Ντόρα Μπακογιάννη, σημείωσε ότι είναι βουλευτής «πρώτης γραμμής», ενώ ανέφερε πως «κάνει πραγματική πολιτική» και εκπροσωπεί πραγματικούς ανθρώπους.

Βορίδης: «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνες»

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνες» είπε ο Μ.Βορίδης INTIME

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν έχει διαπιστώσει αλαζονικές συμπεριφορές, εξηγώντας παράλληλα πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος την έννοια της αλαζονείας.

Πέτσας: «Υπάρχει ζήτημα αλαζονείας και οίησης»

Πιο κοντά στην «οπτική» της Ντόρας Μπακογιάννη τοποθετήθηκε ο Στέλιος Πέτσας.

«Υπάρχει ζήτημα αλαζονείας και οίησης» ανέφερε ο Σ.Πέτσας INTIME

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι υπάρχει «ζήτημα αλαζονείας και οίησης» σε αρκετά στελέχη,σημειώνοντας ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να εμφανίζονται όταν κάποιος κυβερνά για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ότι είναι στο χέρι του πρωθυπουργού να τα αντιμετωπίσει.