Τέμπη: Ο Τσίπρας ζητά την παραίτηση Φλωρίδη μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου
Η απόφαση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του « μπαζώματος» στα Τέμπη, πυροδότησε νέα πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητά την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.
Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο Γιώργος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ενώ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον αποπέμψει.
Η απάντηση Φλωρίδη
Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε σήμερα στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας, ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στην υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα, «έστησαν μια πολιτική συνωμοσία».
Από την πλευρά του ανέφερε ότι έκανε ότι περνάει από το χέρι του προκειμένου η δίκη των Τεμπών να ξεκινήσει γρηγορότερα συγκριτικά με παρόμοιες υποθέσεις στην Ευρώπη.
Η νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αλέξη Τσίπρα έρχεται την ώρα που η πολιτική πόλωση διογκώνεται, αν και οι εκλογές απέχουν αρκετούς μήνες από σήμερα (30.09.2026).
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