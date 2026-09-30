Τέμπη: Ο Τσίπρας ζητά την παραίτηση Φλωρίδη μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου

Η απόφαση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του « μπαζώματος» στα Τέμπη, πυροδότησε νέα πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητά την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο Γιώργος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ενώ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον αποπέμψει.

Η απάντηση Φλωρίδη

Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε σήμερα στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας, ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στην υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα, «έστησαν μια πολιτική συνωμοσία».

Από την πλευρά του ανέφερε ότι έκανε ότι περνάει από το χέρι του προκειμένου η δίκη των Τεμπών να ξεκινήσει γρηγορότερα συγκριτικά με παρόμοιες υποθέσεις στην Ευρώπη.

Η νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αλέξη Τσίπρα έρχεται την ώρα που η πολιτική πόλωση διογκώνεται, αν και οι εκλογές απέχουν αρκετούς μήνες από σήμερα (30.09.2026).