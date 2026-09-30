Κυριάκος Μητσοτάκης: Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και παρέμβαση στις οφειλές

Τα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σήμερα στις 11:00. Οι παρεμβάσεις αφορούν επιδότηση στα καύσιμα και διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων .

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα νέα μέτρα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Χαρακτήρισε “αλυσιδωτή καταιγίδα” το διεθνές περιβάλλον, ενώ τόνισε πως δεν χρειάζεται μία ακόμη εθνική κρίση σε μία παγκόσμια κρίση.

Τα μέτρα θα εξετάζονται ως προς την πορεία και την αποτελεσματικότητά τους κάθε 15 ημέρες, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι παρεμβάσεις στα καύσιμα

Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ όπως είπε.

Έρχεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στην αντλία πρόκειται να αυξηθεί από 10 στα 15 λεπτά.

Τα διυλιστήρια συμβάλλουν στις επιδοτήσεις με την ελάφρυνση να αγγίζει τα 20 λεπτά.

Από τις 72 δόσεις στις 120

Στο πεδίο των οφειλών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την διεύρυνση των 72 δόσεων στις 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής είναι τα 30 ευρώ.

Αυστηρότερο πρόκειται να είναι το πλαίσιο στους servicers, προκειμένου να προστατευτεί ο εκάστοτε συνεπής οφειλέτης από τυχόν πλειστηριασμό ή κατάσχεση.

Σε περίπτωση που ο servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση , τότε οι συνέπειες θα αφορούν ακύρωση της πράξης και επιβολή προστίμου που θα φτάνει, μέχρι και τις 500.000 ευρώ. Ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.