MEDUSA 15 – 2026: Σε εξέλιξη η μεγάλη πολυεθνική άσκηση

Σε Κρήτη, Μυρτώο Πέλαγος και στη θαλάσσια ζώνη νότια της Καρπάθου βρίσκεται σε εξέλιξη η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026».

Η άσκηση ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην άσκηση συμμετέχουν ακόμη με στρατιωτικά μέσα η Γαλλία και η Ιταλία. Ως παρατηρητές λαμβάνουν μέρος η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Στο επίκεντρο τα drones και οι νέες απειλές

Η φετινή MEDUSA έχει αυξημένη διακλαδικότητα. Περιλαμβάνει ναυτικές, αεροπορικές, αμφίβιες και χερσαίες δραστηριότητες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για πρώτη φορά στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ άλλων και στα FPV drones. Τα σενάρια προβλέπουν πολλαπλές ταυτόχρονες επιθέσεις από «σμήνη» drones και ενεργοποίηση δυνατοτήτων Counter-UAS για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την εξουδετέρωσή τους.

Στα σενάρια προστασίας δυνάμεων και κρίσιμων υποδομών εντάσσεται και το ελληνικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων «Κένταυρος».

Αποβατικές και ειδικές επιχειρήσεις

Η άσκηση περιλαμβάνει αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ναυτικές και ανθυποβρυχιακές αποστολές, αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, αλλά και επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, τα σενάρια περιλαμβάνουν την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών, με τη συμμετοχή ναυτικών, αεροπορικών, χερσαίων, αμφίβιων και ειδικών δυνάμεων.

Στην υλοποίηση της άσκησης συμμετέχουν φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια, αποβατικά σκάφη, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αμφίβια τμήματα και δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

Η MEDUSA ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου. Στη συνέχεια διευρύνθηκε και εξελίχθηκε σε πολυεθνική άσκηση. Το 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, ενώ η προηγούμενη διεξαγωγή της στην Ελλάδα έγινε το 2024.