Κώστας Λαλιώτης: Πείτε στον κ. Γεωργιάδη οτι εκείνη τη νύχτα έπεσαν 22.000 σφαίρες κατά αμάχων

Φανερά ενοχλημένος με τις τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο ήταν ο Κώστας Λαλιώτης, αποχωρώντας πριν από λίγο από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κοιτώντας προς την πλευρά των δημοσιογράφων, τους προέτρεψε να γράψουν τα ονόματα των νεκρών και να τα στείλουν στον αντιπρόεδρο (Α.Γεωργιάδη). “Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν εκείνες τις μέρες; 22.000 κατά αμάχων” είπε και ανέφερε και το βιβλίο που αναγράφει τα στοιχεία.

Η κόντρα για τους νεκρούς

”Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά” αρκέστηκε να πει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κληθείς να απαντήσει αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο με νέες δηλώσεις του, μία μόλις ημέρα πριν την 53η επέτειο της εξέγερσης στις 17 Νοεμβρίου του 1973.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1, κληθείς να απαντήσει αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτενχείο ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

Σύμφωνα με το εν λόγω πόρισμα, «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον».

Πρόκειται για μια θέση που έχει επαναλάβει αρκετές φορές και στο παρελθόν ο Άδωνις Γεωργιάδης.