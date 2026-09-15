LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

22:15
ALPHA NEWS

«Ασπίδα του Αχιλλέα»- Τουρκική ανησυχία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 21:07

Κλιμακώνει καθημερινά η Άγκυρα τις προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας, όσο προχωρά η αμυντική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, για την κατασκευή της αντιπυραυλικής ομπρέλας Ασπίδα του Αχιλλέα.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πυροδοτούν  καθημερινά το κλίμα έντασης, υποστηρίζοντας, ότι ο αντιπυραυλικός θολός αποτελεί επιθετική κίνηση.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης