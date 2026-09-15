«Ασπίδα του Αχιλλέα»- Τουρκική ανησυχία
Κλιμακώνει καθημερινά η Άγκυρα τις προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας, όσο προχωρά η αμυντική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, για την κατασκευή της αντιπυραυλικής ομπρέλας Ασπίδα του Αχιλλέα.
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πυροδοτούν καθημερινά το κλίμα έντασης, υποστηρίζοντας, ότι ο αντιπυραυλικός θολός αποτελεί επιθετική κίνηση.
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