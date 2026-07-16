Ξεμπλοκάρουν οι δεσμευμένοι λογαριασμοί – Η νέα ψηφιακή διαδικασία της ΑΑΔΕ

Με την πληρωμή του 25% της οφειλής και την υπαγωγή του υπολοίπου σε ρύθμιση, οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν άμεση άρση της κατάσχεσης

Μια σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς δίνει η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας μια νέα, πλήρως ψηφιακή διαδικασία για την άμεση άρση των κατασχέσεων.

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι φορολογούμενοι μπορούν να ανακτήσουν την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, εφόσον εξοφλήσουν το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και τις προσαυξήσεις. Προϋπόθεση είναι το υπόλοιπο της οφειλής να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή να τελεί σε νόμιμη αναστολή πληρωμής, ενώ παράλληλα όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην υπηρεσία «Τα Αιτήματά μου», χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις φορολογικές υπηρεσίες. Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η απόφαση εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο τραπεζικός λογαριασμός αποδεσμεύεται άμεσα.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη και αποτελεί μέρος της νέας πολιτικής της ΑΑΔΕ, η οποία επιδιώκει να συνδυάσει την αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων με την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας σε όσους επιλέγουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Για πληροφορίες και υποστήριξη, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του 1521 ή της ψηφιακής υπηρεσίας my1521, που λειτουργεί όλο το 24ωρο.