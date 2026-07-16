ΔΝΤ: «Σύννεφα» πάνω από την Ευρωζώνη – Θετική εξαίρεση η Ελλάδα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκπέμπει νέο προειδοποιητικό σήμα για την οικονομία της Ευρωζώνης, εκτιμώντας ότι η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη και θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα από τα επιθυμητά τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναμένεται να περιοριστεί στο 0,9% το 2026 και στο 1,2% το 2027, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας, οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και η μειωμένη εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και καταναλωτών επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Παράλληλα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και οι δημογραφικές πιέσεις περιορίζουν τα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις θετικές εξαιρέσεις της έκθεσης. Το Ταμείο εκτιμά ότι η χώρα θα συνεχίσει την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους της τα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, όπου ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί.

Το ΔΝΤ επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα πρέπει να επιταχύνουν τις επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, την ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, ώστε να περιορίσουν τις επιπτώσεις των εξωτερικών κρίσεων και να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή τους δυναμική. Για την Ελλάδα, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις, ώστε να διατηρηθεί η θετική πορεία της οικονομίας.