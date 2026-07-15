Μπλόκο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν φοροδιαφυγή άνω των 200.000 ευρώ και παράνομη διάθεση προϊόντων που δεν είχαν εγκριθεί από τον ΕΟΦ.

Σημαντική υπόθεση παράνομης διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν και κατέσχεσαν χιλιάδες σκευάσματα σε φαρμακείο και επιχείρηση διακίνησης στην Αττική.

Συνολικά αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια συμπληρωμάτων διατροφής, ενώ οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι η φοροδιαφυγή στην υπόθεση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είχαν τη νόμιμη γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν περάσει από τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου για τη σύνθεση και την ασφάλειά τους, γεγονός που θα μπορούσε να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, τα προϊόντα δεν έφεραν τις υποχρεωτικές ελληνικές σημάνσεις στις ετικέτες τους, με αποτέλεσμα να επιβληθούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Για την επιχείρηση διακίνησης σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των υπευθύνων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι διοικητικές και ποινικές διαδικασίες.

Η υπόθεση αποτελεί υπενθύμιση ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζουν συμπληρώματα διατροφής, ειδικά μέσω διαδικτύου ή από μη αξιόπιστες πηγές. Οι ειδικοί συνιστούν να επιλέγονται μόνο προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην ελληνική αγορά και έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλειά τους.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και των αρμόδιων αρχών αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί τόσο η φοροδιαφυγή όσο και η διακίνηση προϊόντων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.