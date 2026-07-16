Φοροδιαφυγή: Η ΑΑΔΕ ανοίγει φακέλους εντός και εκτός Ελλάδας- Ποιοι μπαίνουν στο “στόχαστρο”

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντείνει τους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής, ενεργοποιώντας ένα διπλό σχέδιο διασταυρώσεων που δεν περιορίζεται πλέον στις τραπεζικές καταθέσεις και τα εισοδήματα που αποκτώνται στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται και σε περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, καθώς υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αποκτήθηκαν. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τα στοιχεία που λαμβάνει μέσω της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών με δεκάδες χώρες, στο πλαίσιο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.

Οι ελεγκτές θα διασταυρώσουν τόκους από τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό, μερίσματα, μισθούς, συντάξεις, εισοδήματα από ακίνητα, επιχειρηματικές αμοιβές, καθώς και στοιχεία για συναλλαγές μέσω ψηφιακών πλατφορμών και χρηματοοικονομικών προϊόντων. Όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι ξένες φορολογικές αρχές και των φορολογικών δηλώσεων, θα ξεκινούν έλεγχοι για την αναζήτηση αδήλωτης φορολογητέας ύλης.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση συνεχίζει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων στο εσωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026.

Στόχος είναι να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι έλεγχοι και να βεβαιωθούν φόροι και πρόστιμα όπου εντοπίζονται αδικαιολόγητες προσαυξήσεις περιουσίας ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί.