«Ανοίγει» ο προϋπολογισμός του «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης αποκτούν χιλιάδες νέοι που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυξάνει έως και κατά 30% τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος «Ξεκινώ Επιχειρηματικά».

Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, καθώς σε ορισμένες περιοχές της χώρας –κυρίως στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο– η ζήτηση για χρηματοδότηση ξεπέρασε τα διαθέσιμα κονδύλια. Με τη δυνατότητα υπερδέσμευσης των πόρων, περισσότερα επενδυτικά σχέδια που θα κριθούν επιλέξιμα μπορούν πλέον να λάβουν επιδότηση, χωρίς να αποκλειστούν λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού.

Συνολικά κατατέθηκαν 2.815 αιτήσεις, με αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση άνω των 62,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε σύγχρονους και αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως η πληροφορική, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα, η μηχανική, ο τουρισμός και άλλοι τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στόχος της δράσης δεν είναι μόνο η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και η δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποδείξουν ότι λειτουργούν κανονικά για διάστημα τουλάχιστον 12 ή 18 μηνών, ώστε να λάβουν την επιχορήγηση.

Η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού αποτελεί θετική εξέλιξη για όσους υπέβαλαν αίτηση, καθώς αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να εγκριθούν περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο ανταγωνισμός ήταν μεγαλύτερος. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.