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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
16/07/2026 11:02
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών
PHOTO- INTIME

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών εν μέσω αύξησης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, σημείωσε πτώση 0,1% στις 641,95 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας, με τους περισσότερους κλάδους να καταγράφουν οριακές απώλειες.

Το κλίμα στις διεθνείς αγορές ήταν επιφυλακτικό μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ανακίνησαν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, με τις τιμές του αργού Μπρεντ, να κινούνται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι.

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