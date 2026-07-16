Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών εν μέσω αύξησης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, σημείωσε πτώση 0,1% στις 641,95 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας, με τους περισσότερους κλάδους να καταγράφουν οριακές απώλειες.

Το κλίμα στις διεθνείς αγορές ήταν επιφυλακτικό μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ανακίνησαν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, με τις τιμές του αργού Μπρεντ, να κινούνται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι.