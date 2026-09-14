Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα

Νέο κύκλο ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, με στόχο ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που έχουν εισπράξει έσοδα μέσω ψηφιακών πλατφορμών χωρίς να τα έχουν δηλώσει ή δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Βασικό εργαλείο των ελεγκτικών αρχών είναι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Τα στοιχεία που λαμβάνει η ΑΑΔΕ από τις ψηφιακές πλατφόρμες αντιπαραβάλλονται με τις φορολογικές δηλώσεις και τα δεδομένα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Έτσι μπορούν να εντοπιστούν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών κρατήσεων και εισπράξεων και των ποσών που έχουν δηλωθεί στην Εφορία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε όσους εκμεταλλεύονται τρία ή περισσότερα ακίνητα, καθώς από το 2024 η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως επιχειρηματική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε προηγούμενη διασταύρωση είχαν εντοπιστεί 1.545 φυσικά πρόσωπα με 6.344 ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτου, τα οποία είτε δεν είχαν προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε δεν είχαν δηλώσει τους προβλεπόμενους ΚΑΔ.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει παράλληλα η τήρηση των υποχρεώσεων για κάθε ακίνητο. Όσα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να είναι καταχωρισμένα στο σχετικό Μητρώο και να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), ο οποίος πρέπει να εμφανίζεται στην ανάρτηση της ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι διαχειριστές οφείλουν επίσης να υποβάλλουν Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έως τις 20 του επόμενου μήνα από την αναχώρηση του επισκέπτη.

Το περιθώριο απόκρυψης εισοδημάτων περιορίζεται πλέον σημαντικά, καθώς κάθε ψηφιακή κράτηση αφήνει φορολογικό αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να ακολουθήσει και να διασταυρώσει η ΑΑΔΕ.