Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 18 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 65.037.607,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 64.261 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 14 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ και

– από τις 14 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ