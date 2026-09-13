400 Ευρώ σε συνταξιούχους. Πότε θα τα πάρουν

Αυξημένη στα 400 ευρώ θα είναι φέτος η ετήσια οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, με σημαντική διεύρυνση της περιμέτρου του μέτρου.

Η βασική αλλαγή αφορά τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, οι οποίοι θα λάβουν την ενίσχυση ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος και της περιουσίας τους. Με αυτόν τον τρόπο καταργούνται τα κριτήρια που μέχρι σήμερα άφηναν εκτός του μέτρου σημαντικό αριθμό συνταξιούχων.

Στους δικαιούχους των 400 ευρώ περιλαμβάνονται επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Συνολικά, η ενίσχυση εκτιμάται ότι θα καταβληθεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, έναντι περίπου 1,45 εκατ. δικαιούχων το 2025. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε περίπου 879 εκατ. ευρώ.

Για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων, πάντως, η ενίσχυση των 400 ευρώ θα αποτελέσει την πρώτη από δύο διαδοχικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους. Από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται και νέα αύξηση των συντάξεων, η οποία με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται περίπου στο 2,6%. Το τελικό ποσοστό θα προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό και θα οριστικοποιηθεί με τον νέο Προϋπολογισμό.