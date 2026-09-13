Λαγκάρντ: Η Ευρώπη μπορεί να ξαναβρεί ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη παραμένει εφικτή, παρά τη γήρανση του πληθυσμού και τις πληθωριστικές πιέσεις, δήλωσε το Σάββατο 12/9 η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Η επικεφαλής της ΕΚΤ κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να κινηθούν άμεσα και αποφασιστικά για την άνοδο της παραγωγικότητας, ενώ υπερασπίστηκε την πρόσφατη αύξηση των βασικών επιτοκίων.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική περιφερειακή εφημερίδα Ouest-France, η Κριστίν Λαγκάρντ αναφέρθηκε στις δυνατότητες που διαθέτει η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και στα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν την αξιοποίησή τους. «Στην Ευρώπη έχουμε ταλέντα, καλό μορφωτικό επίπεδο και δυνατότητα αποταμίευσης, αλλά δεν καταφέρνουμε να τα κινητοποιήσουμε όλ’ αυτά», είπε.

Η ίδια δήλωση αποδόθηκε και ως εξής: «Στην Ευρώπη έχουμε ταλέντα, καλό μορφωτικό επίπεδο και δυνατότητα αποταμίευσης, αλλά δεν καταφέρνουμε να τα κινητοποιήσουμε όλα αυτά».

Η παραγωγικότητα απέναντι στο δημογραφικό

Η πρόεδρος της ΕΚΤ κλήθηκε να απαντήσει εάν μπορεί να αναθερμανθεί η οικονομική δραστηριότητα «σε μια ήπειρο με πληθυσμό που γερνά και ήδη πολύ αναπτυγμένη». Χαρακτήρισε το ερώτημα «θεμιτή».

Η Λαγκάρντ, πρώην διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πρώην υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας, έθεσε την παραγωγικότητα ως απάντηση στη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού. «Η δημογραφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά μπορούμε να την εξισορροπήσουμε βελτιώνοντας την παραγωγικότητα», τόνισε.

«Ακόμη και με λιγότερο εργατικό δυναμικό, αν είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα επιτύχουμε ανάπτυξη», ανέφερε, επιμένοντας ότι η ευρωπαϊκή προοπτική δεν συνιστά «χαμένη υπόθεση».

Η παρέμβαση για την αμερικανική πολιτική

Η Κριστίν Λαγκάρντ επισήμανε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από τις ευρωπαϊκές χώρες, συνδέοντας την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις με τις αλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Νομίζω ότι η αμερικανική πολιτική, που άλλαξε δραματικά τα τελευταία χρόνια, πρέπει να μας ωθήσει σε ρωμαλέα και ταχεία αντίδραση», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η παρέμβασή της έγινε ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα και στην επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες περιορίζουν τα περιθώρια για χαλαρότερη νομισματική πολιτική.

Η αύξηση επιτοκίων και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Την Πέμπτη η ΕΚΤ αύξησε τα κατευθυντήρια, ή βασικά, επιτόκιά της με στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού. Η απόφαση αυτή επιβαρύνει το κόστος των στεγαστικών πιστώσεων, των δανείων προς επιχειρήσεις και της χρηματοδότησης των κρατικών χρεών.

Ο πληθωρισμός «αναμένεται να παραμείνει καθαρά πιο πάνω από τον στόχο (της) για παρατεταμένη περίοδο», ήταν η εκτίμηση που συνδέθηκε με την απόφαση της ΕΚΤ.

Η Λαγκάρντ αιτιολόγησε τη στάση της κεντρικής τράπεζας λέγοντας: «Η αποστολή της ΕΚΤ είναι να εγγυάται τη σταθερότητα των τιμών».

Υπενθύμισε ότι ο «στόχος ο πληθωρισμός να φθάνει το 2% μεσοπρόθεσμα» δεν επιτυγχάνεται σήμερα. Ο δείκτης βρίσκεται στο «3,3% στην Ευρωζώνη», επίπεδο που η ίδια χαρακτήρισε «μεγάλο σοκ».

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και διύλιση υδρογονανθράκων

Η πρόεδρος της ΕΚΤ συνέδεσε το πληθωριστικό σοκ με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με την καταστροφή δυνατοτήτων διύλισης υδρογονανθράκων, «ιδίως στη Ρωσία».

Κατά την εκτίμησή της, η επίδραση αυτών των εξελίξεων στις τιμές μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις, καθώς το σοκ θα είναι «πιθανόν πιο μακρά» απ’ ό,τι υπολογιζόταν.

Παράλληλα, η ΕΚΤ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα φτάσει το 0,9% το 2026.