ΟΟΣΑ: 4η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση για τις οικογένειες με δύο παιδιά στην Ελλάδα

Βαρύτερο φορολογικό φορτίο από τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ εξακολουθούν να σηκώνουν οι ελληνικές οικογένειες, με τα στοιχεία της έκθεσης Taxing Wages 2026 να αναδεικνύουν κυρίως τη μικρή ελάφρυνση που προσφέρει το ελληνικό σύστημα στα νοικοκυριά με παιδιά.

Για μια οικογένεια με έναν εργαζόμενο που λαμβάνει τον μέσο μισθό και δύο παιδιά, η συνολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας –φόρος εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, μείον τις οικογενειακές παροχές– διαμορφώθηκε το 2025 στο 37,5%, έναντι 26,2% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα καταγράφει την 4η υψηλότερη επιβάρυνση μεταξύ των 38 χωρών.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο με παιδιά και έναν άγαμο χωρίς παιδιά. Στην Ελλάδα, η παρουσία δύο παιδιών μειώνει το φορολογικό βάρος κατά μόλις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, όταν η μέση ελάφρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ φθάνει τις 8,9 μονάδες.

Το αποτέλεσμα φαίνεται στο ποσό που τελικά μένει στην οικογένεια. Ένας παντρεμένος εργαζόμενος με δύο παιδιά και μέσο μισθό διατηρεί στην Ελλάδα, μετά από φόρους, εισφορές και οικογενειακές παροχές, το 76,2% των μικτών αποδοχών του, έναντι 85,3% στον ΟΟΣΑ.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του δημογραφικού προβλήματος: δείχνουν ότι στην Ελλάδα η δημιουργία οικογένειας συνοδεύεται από πολύ μικρότερο φορολογικό πλεονέκτημα σε σχέση με εκείνο που παρέχουν κατά μέσο όρο οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες.