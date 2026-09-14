Ράλι στο πετρέλαιο, παράταση στα μέτρα στήριξης

Με ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξεκινά η εβδομάδα, ενισχύοντας την ανησυχία για νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας. Το Brent ξεκίνησε κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό βρέθηκε πάνω από τα 103 δολάρια, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι κίνδυνοι για κρίσιμες θαλάσσιες οδούς διατηρούν υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές.

Το ακριβό πετρέλαιο απειλεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την οικονομία. Αυξάνει το κόστος μεταφορών και παραγωγής, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Παράλληλα, δυσκολεύει τις κεντρικές τράπεζες στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Με τις διεθνείς τιμές να παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια, ο κυβερνητικός σχεδιασμός στρέφεται πλέον στην παράταση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες παρεμβάσεις ενόψει του χειμώνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, που βγαίνει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου, σε περίπου έναν μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για συγκράτηση της τιμής και στήριξη των νοικοκυριών, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται και από την πορεία των διεθνών τιμών.