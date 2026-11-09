Τσιγάρα: Σενάρια για τιμή έως και 13 ευρώ το πακέτο

Στο τραπέζι του Ecofin μπαίνουν οι αυξήσεις στους φόρους των καπνικών προϊόντων, με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητούν συμφωνία για τα νέα ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης.

Με βάση την αρχική πρόταση της Κομισιόν, το πακέτο των τσιγάρων θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 13 ευρώ, ενώ η Ελλάδα ζητά μεγαλύτερα περιθώρια προσαρμογής, επικαλούμενη τον κίνδυνο αύξησης του λαθρεμπορίου.

Η κρίσιμη συζήτηση θα γίνει απόψε, στο πλαίσιο του Ecofin. Η Ιρλανδική Προεδρία επιχειρεί να εξασφαλίσει συμφωνία τόσο για την αύξηση των ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης όσο και για τη θέσπιση κοινών κανόνων φορολόγησης στα προϊόντα καπνού, ατμού και νικοτίνης.

Το ενδεχόμενο σημαντικών αυξήσεων αποτυπώνεται και σε μελέτη του ΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μέση τιμή των τσιγάρων θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 569,6%, φτάνοντας σε εξαπλάσια επίπεδα.

Το παράδειγμα της Γαλλίας και το ενδεχόμενο αναβολής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Γαλλίας, η οποία υποστηρίζει τις αυξήσεις, αλλά αντιμετωπίζει σημαντική άνοδο της παράνομης αγοράς.

Σύμφωνα με έκθεση της KPMG που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2026, το παράνομο τσιγάρο κάλυψε το 41,4% της συνολικής κατανάλωσης στη Γαλλία το 2025, από 37,6% το 2024. Παράλληλα, οι παράνομες ποσότητες έφτασαν τα 20,5 δις. τσιγάρα.

Την ίδια χρονιά, οι νόμιμες εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,7%, αλλά η συνολική κατανάλωση υποχώρησε μόλις κατά 0,7%, καθώς το κενό καλύφθηκε από τις παράνομες πωλήσεις.

Εάν οι υπουργοί Οικονομικών δεν καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία, οι αποφάσεις ενδέχεται να μεταφερθούν για άλλους έξι μήνες, στην επόμενη ευρωπαϊκή προεδρία.