Ενεργοποιείται “μπλόκο” για εταιρείες με «αχυρανθρώπους»

Πέντε σημάδια που θα κινητοποιούν την ΑΑΔΕ

Μετά το «κόλπο γκρόσο» με τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ενισχύσει τους ελέγχους κατά την έναρξη νέων επιχειρήσεων. Στόχος είναι να εντοπίζονται εγκαίρως εταιρείες που εμφανίζουν ως διαχειριστές παρένθετα πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχονται από άλλους επιχειρηματίες.

Η πρακτική είναι γνωστή και επαναλαμβανόμενη! Μια εταιρεία δημιουργεί μεγάλα χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια εγκαταλείπεται. Ακολουθεί η σύσταση νέας επιχείρησης, με διαφορετικό ΑΦΜ και διαχειριστή, αλλά ενδεχομένως με τους ίδιους πραγματικούς υπεύθυνους.

Τα πέντε σημάδια που θα κινητοποιούν την Εφορία

Η ΑΑΔΕ εξετάζει την αξιοποίηση ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπαίνουν:

1. Μεγάλα φορολογικά χρέη σε επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται ο νέος διαχειριστής.

2. Επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των ίδιων προσώπων σε διαφορετικές προβληματικές εταιρείες.

3. Συχνές αλλαγές διαχειριστών και εταιρικής σύνθεσης.

4. Διασυνδέσεις νέων και παλαιών επιχειρήσεων με σημαντικές φορολογικές εκκρεμότητες.

5. Ενδείξεις εικονικής διοίκησης, όταν ο δηλωμένος διαχειριστής δεν φαίνεται να ασκεί τον πραγματικό έλεγχο.

Υποχρεωτική παρουσία στην ΑΑΔΕ

Όταν εντοπίζονται ύποπτα στοιχεία, εξετάζεται να ζητείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, πριν ολοκληρωθεί η έναρξη δραστηριότητας.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, στόχος δεν είναι να εμποδιστεί η σύσταση επιχειρήσεων, αλλά να προηγείται έλεγχος στις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η διαδικασία θα παραμείνει ψηφιακή, ώστε η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής να μη δημιουργήσει πρόσθετη γραφειοκρατία.