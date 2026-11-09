Ανοίγουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης- Πριν τα Χριστούγεννα η προκαταβολή

Το φετινό επίδομα θέρμανσης φέρνει αυξημένα ποσά που ξεκινούν με προκαταβολή από 80 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα και μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.560 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας. Η ψηφιακή πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ακόμα και όσοι επιδοτήθηκαν πέρυσι, οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, προκειμένου να λάβουν την πρώτη πληρωμή έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Λόγω της φετινής προσαύξησης κατά 30%, το ανώτατο γενικό όριο του επιδόματος διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ, ενώ για οικισμούς με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης αγγίζει τα 1.560 ευρώ. Το τελικό ποσό καθορίζεται από το είδος του καυσίμου ή της ενέργειας, τις κλιματικές συνθήκες της κύριας κατοικίας, τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων και τις εγκεκριμένες δαπάνες. Προκειμένου να εισπραχθεί το πλήρες ποσό, η αξία των αγορών πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια του επιδόματος (για παράδειγμα, για επίδομα 400 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις τουλάχιστον 800 ευρώ).

Η επιδότηση χορηγείται για την κύρια κατοικία, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη δωρεάν, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια. Αντίθετα, εξαιρούνται από τη διαδικασία όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις.

Η αξιολόγηση των εισοδημάτων βασίζεται στις φορολογικές δηλώσεις του 2025. Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται ως εξής:

Άγαμοι, χήροι ή διαζευγμένοι: 16.000 ευρώ.

Ζευγάρια (έγγαμα ή με σύμφωνο συμβίωσης) χωρίς παιδιά: 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί (π.χ. 34.000 ευρώ για δύο παιδιά).

Μονογονεϊκές οικογένειες: 29.000 ευρώ με ένα παιδί, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες/επιχειρήσεις: Ισχύει πρόσθετος περιορισμός, καθώς τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, ο έλεγχος γίνεται με βάση τον ΕΝΦΙΑ του 2026. Το ανώτατο όριο είναι 200.000 ευρώ για τους άγαμους και 260.000 ευρώ για ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες, ποσό που αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε παιδί (φτάνοντας, για παράδειγμα, τις 340.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια).

Κάθε νοικοκυρίο δικαιούται επιδότηση για ένα μόνο μέσο θέρμανσης. Τα ποσά βάσης ανά είδος είναι:

Ηλεκτρικό ρεύμα: 380 ευρώ

Πέλετ: 360 ευρώ

Καυσόξυλα / Τηλεθέρμανση: 350 ευρώ

Φυσικό αέριο: 325 ευρώ

Πετρέλαιο θέρμανσης / φωτιστικό / υγραέριο: 300 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τη βάση, η οποία στη συνέχεια διαμορφώνεται ανάλογα με τον καιρό της περιοχής, την προσαύξηση 20% ανά παιδί και τη φετινή γενική αύξηση του 30%. Το ελάχιστο ποσό επιδόματος είναι τα 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο κυμαίνεται από 1.040 έως 1.560 ευρώ για τις περιοχές με το μεγαλύτερο ψύχος.

Οι επιλέξιμες αγορές καλύπτουν την περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2027. Για τα περισσότερα μέσα η περίοδος έναρξης είναι η 1η Οκτωβρίου 2026 (15 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο και 1η Ιουνίου για ξύλα και πέλετ). Τα καυσόξυλα επιδοτούνται σε οικισμούς κάτω των 10.000 κατοίκων και το πέλετ κάτω των 25.000 κατοίκων, με την προϋπόθεση ο κλιματικός συντελεστής να είναι τουλάχιστον 0,8, ενώ εξαιρούνται η Αττική, η Θεσσαλονίκη και ο Δήμος Ιωαννιτών. Η τηλεθέρμανση αφορά αποκλειστικά τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί TAXISnet, ο αριθμός παροχής ρεύματος, η διεύθυνση, το είδος του καυσίμου και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη σε περίπτωση ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης. Επίσης, είναι απαραίτητη η δήλωση έγκυρου IBAN στο myAADE. Στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, ο διαχειριστής αναλαμβάνει να καταχωρίσει πρώτος τα στοιχεία των διαμερισμάτων και την κατανομή των χιλιοστών. Τα παραστατικά αγοράς εκδίδονται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή του αιτούντος αντίστοιχα και διαβιβάζονται αυτόματα από τους προμηθευτές, ενώ για το ρεύμα η διασταύρωση γίνεται μέσω του ΔΕΔΔΗΕ. Από το επίδομα ρεύματος εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και οι ανενεργές παροχές. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να φυλάσσονται για μια πενταετία.

Το ύψος της προκαταβολής:

Παλαιοί δικαιούχοι: Υπολογίζεται στο 60% του περσινού τους επιδόματος, ενσωματώνοντας τη φετινή αύξηση 30% και τους νέους περιορισμούς.

Νέοι δικαιούχοι: Η προκαταβολή ορίζεται στο 50% του προσδοκώμενου επιδόματος με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής και της οικογένειας.

Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη προκαταβολή δεν πέφτει κάτω από τα 80 ευρώ.

Η δεύτερη μεγάλη φάση πληρωμών έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027 (μετά την αφαίρεση της προκαταβολής), ενώ για όσους χρησιμοποιούν ρεύμα, φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση θα υπάρξει και μια τελική, συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.