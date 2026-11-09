Μέχρι την Παρασκευή η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων

Μέχρι την Παρασκευή καλούνται να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους για το έτος εφαρμογής 2026 οι δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αν δεν ολοκληρώσουν την απογραφή δεν θα μπορέσουν να λάβουν την προκαταβολή.

Η προκαταβολή της Παρέμβασης, η οποία εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Ειδικότεα, η ΑΑΔΕ για τον υπολογισμό της, θα χρησιμοποιήσει στους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι δικαιούχοι που έχουν περισσότερους από έναν κωδικούς EL. Οι συγκεκριμένοι πρέπει να πραγματοποιούν την απογραφή όλων των κωδικών την ίδια ημερομηνία στην ΚΒΔ. Για κάθε ημερομηνία αθροίζονται τα ζώα όλων των κωδικών EL και το αποτέλεσμα του ελέγχου βασίζεται στην ημερομηνία με τον μικρότερο αριθμό ζώων. Η ίδια διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, για όλη τη διάρκεια των ετών δέσμευσης.

Σημειώνεται επίσης ότι όσοι έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων ή/και ήχοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις πρέπει, εκτός από την ετήσια απογραφή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών, να προσκομίσουν επίσης και το χειρόγραφο μητρώο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων της Γ.Δ.ΕΛ.Ε.Π. της ΑΑΔΕ έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026. Το χειρόγραφο μητρώο απαιτείται ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός των ζώων ανά φυλή.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σε περίπτωση που οι παραγωγοί δεν ολοκληρώσουν τις παραπάνω ενέργειες εντός των προθεσμιών, δεν θα χορηγηθεί η προκαταβολή για τις συγκεκριμένες ζωικές κατηγορίες.