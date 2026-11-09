Πιερρακάκης – Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες

Προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε τα βασικά ζητήματα της ατζέντας των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, εστιάζοντας στην επικείμενη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τιμή τη φιλοξενία του κ. Ρούτε και εξήγησε ότι η ανάγκη θωράκισης του αμυντικού τομέα συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας των δημόσιων δαπανών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές οικονομίες πιέζονται από τον πληθωρισμό, το υψηλό κόστος δανεισμού και τις αυξημένες απαιτήσεις για κρατικές χρηματοδοτήσεις.

Ανέφερε επίσης ότι, αν και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις εθνικές δαπάνες επέτρεψε ήδη σε αρκετά κράτη-μέλη να ενισχύσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς, γίνεται πλέον αντιληπτό ότι απαιτούνται περαιτέρω βήματα, με τον διάλογο να στρέφεται στις οικονομίες κλίμακας και στις προοπτικές που προσφέρουν οι κοινές προμήθειες μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας και των συνεργειών.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η σημερινή συνάντηση θα επικεντρωθεί στα οφέλη αυτού του κοινού συντονισμού και όχι σε ανακοινώσεις για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπογραμμίζοντας ότι το σύνθημα της Ευρωζώνης σε αυτό το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον είναι η επίτευξη περισσότερων αποτελεσμάτων με λιγότερους πόρους.

Η διαδοχή στην ηγεσία της ΕΚΤ

Στο ζήτημα της διαδοχής στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή. Όπως γνωστοποίησε, στη σημερινή συνεδρίαση θα παρουσιαστούν οι δύο υποψήφιοι που έχουν ήδη ανακοινωθεί, από την Ισπανία ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και από την Ολλανδία ο Κλάας Νοτ.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, ωστόσο, παραδοσιακά, η απόφαση αυτή λαμβανόταν από τους ηγέτες. Εμείς, από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο του Eurogroup, ώστε να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Ωστόσο, η σημερινή συζήτηση θα έχει πρωτίστως ενημερωτικό χαρακτήρα. Γενικότερα, η φιλοδοξία είναι ολόκληρη η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό, το αντιλαμβανόμαστε», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.