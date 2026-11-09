Ανοιχτός ο δρόμος για τις εξαγωγές ελληνικών κερασιών στην Κίνα

Τον δρόμο για την εξαγωγή ελληνικών κερασιών στην Κίνα ανοίγει η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, έπειτα από 11 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Το επίσημο πρωτόκολλο βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναμένεται να δημιουργήσει νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2015, όταν η Ελλάδα υπέβαλε το σχετικό αίτημα προς τις κινεζικές αρχές. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν διαδοχικοί γύροι τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Κίνας (GACC).

Η συμφωνία για τους όρους εξαγωγής επιτεύχθηκε μετά από πολυετή συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας προχώρησε κατά την επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, στην Κίνα, όπου πραγματοποιήθηκαν επαφές με την κινεζική πλευρά.

Οι αυστηροί όροι για τις εξαγωγές

Το πλαίσιο που συμφωνήθηκε προβλέπει αυστηρές φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές για τα ελληνικά νωπά κεράσια. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συστηματικούς ελέγχους στους οπωρώνες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση ασθενειών που απασχολούν τις κινεζικές αρχές.

Όλες οι απαιτήσεις θα καταγραφούν αναλυτικά στο επίσημο φυτοϋγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, οι Έλληνες εξαγωγείς που ενδιαφέρονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην κινεζική αγορά θα μπορούν να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβουν την προβλεπόμενη έγκριση από τις κινεζικές αρχές, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα εξαγωγής ελληνικών κερασιών στην Κίνα.

Η εξέλιξη εντάσσεται στην προσπάθεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον Μαργαρίτη Σχοινά, να ανοίξει νέες διεθνείς αγορές για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και να ενισχύσει την εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα, δημιουργώντας περισσότερες εμπορικές δυνατότητες και καλύτερες προοπτικές για το εισόδημα των παραγωγών.