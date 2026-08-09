Το πορτμπαγκάζ έγινε… σούπερ μάρκετ

Κρέας, ψάρια, τρόφιμα, τοστ και νερά ταξιδεύουν μαζί με τις βαλίτσες.

Η ακρίβεια δεν ακυρώνει τις διακοπές, αλλά αλλάζει τον τρόπο που τις κάνουν οι Έλληνες. Πριν βάλουν μπροστά το αυτοκίνητο, χιλιάδες οικογένειες γεμίζουν πλέον το πορτμπαγκάζ με τρόφιμα από σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και λαϊκές αγορές, γνωρίζοντας ότι στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς οι ίδιες αγορές κοστίζουν σημαντικά ακριβότερα.

Η νέα συνταγή οικονομίας είναι απλή: ενοικιαζόμενο με κουζίνα, μαγείρεμα στο κατάλυμα και λίγες μόνο έξοδοι για φαγητό. Στο καθημερινό πρόγραμμα επιστρέφουν τα σπιτικά τοστ και σάντουιτς για την παραλία, τα φρούτα από το σπίτι και τα φορητά ψυγεία με νερά και αναψυκτικά, περιορίζοντας τις αγορές από beach bars και τουριστικά καταστήματα.

Το οικονομικό όφελος είναι εντυπωσιακό. Μια τετραμελής οικογένεια που θα έτρωγε καθημερινά μεσημέρι και βράδυ σε εστιατόρια μπορεί να δαπανήσει περίπου 1.400 ευρώ σε δέκα ημέρες μόνο για φαγητό. Αντίθετα, με αγορές πριν από την αναχώρηση, μαγείρεμα στο κατάλυμα και δύο ή τρεις εξόδους σε ταβέρνα, το κόστος μπορεί να περιοριστεί περίπου στα 650 ευρώ, δηλαδή προκύπτει εξοικονόμηση έως και 750 ευρώ.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά προσαρμόζονται στις νέες οικονομικές συνθήκες. Σύμφωνα με έρευνες, η ακρίβεια επηρεάζει πλέον καθοριστικά τις καλοκαιρινές επιλογές, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν συνεχώς τρόπους για να μειώσουν το κόστος μετακίνησης, διαμονής και κυρίως διατροφής.

Το ζητούμενο δεν είναι πλέον οι πιο ακριβές διακοπές, αλλά οι πιο έξυπνες. Και, όπως φαίνεται, το πρώτο βήμα ξεκινά… από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.