Σαρώνει τα νησιά η ΑΑΔΕ

Στοχευμένοι και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι με κλιμάκια από άλλες περιοχές, live σύνδεση με την ΑΑΔΕ και ψηφιακά εργαλεία που αποκαλύπτουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής περνά σε μια νέα, περισσότερο οργανωμένη και τεχνολογικά εξελιγμένη φάση. Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχων, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι «μυστικοί πελάτες», οι μεταμφιεσμένοι ελεγκτές και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ελεγκτές που εμφανίζονται ως απλοί πελάτες σε καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και επιχειρήσεις τουριστικών περιοχών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν εκδίδονται οι νόμιμες αποδείξεις. Παράλληλα, πολλά κλιμάκια προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος προσωπικών γνωριμιών ή τοπικών σχέσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Οι έλεγχοι δεν βασίζονται πλέον μόνο στην τύχη. Εκτός από τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί και στοχευμένες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας στοιχεία από διασταυρώσεις φορολογικών δεδομένων, τις πλατφόρμες myDATA, τις συναλλαγές μέσω POS και τις δηλώσεις ΦΠΑ. Καθοριστικό ρόλο παίζουν πλέον αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις στον κύκλο εργασιών ή ασυνήθιστα πρότυπα συναλλαγών και κατευθύνουν τους ελεγκτές στις επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

Τα συνεργεία πραγματοποιούν τους ελέγχους με tablets, έχοντας ζωντανή σύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Έτσι, μπορούν σε πραγματικό χρόνο να διασταυρώνουν στοιχεία, να επιβεβαιώνουν παραβάσεις και να προχωρούν άμεσα στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Με τον συνδυασμό ανθρώπινης παρουσίας, ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να κάνει τους ελέγχους πιο αδιάβλητους, ταχύτερους και αποτελεσματικότερους, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η οικονομική δραστηριότητα κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο.

Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.