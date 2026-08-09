Δεκαπενταύγουστος: Ποιοι θα πληρωθούν έως και 75% παραπάνω αν εργαστούν

Ο Δεκαπενταύγουστος δεν είναι μόνο η κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών. Για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί και ημέρα με αυξημένες αποδοχές, καθώς η 15η Αυγούστου είναι υποχρεωτική αργία, ακόμη κι αν φέτος συμπίπτει με Σάββατο.

Όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες και απασχοληθούν τη συγκεκριμένη ημέρα δικαιούνται προσαύξηση 75% για τις ώρες εργασίας τους. Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο και την προσαύξηση, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους εργάζονται με πενθήμερο και η απασχόληση του Σαββάτου αποτελεί έκτη ημέρα εργασίας μέσα στην εβδομάδα. Στην περίπτωση αυτή, πέρα από τις προβλεπόμενες αμοιβές της αργίας, προβλέπεται και επιπλέον προσαύξηση 40%, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική νομοθεσία.

Αντίθετα, στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις αργίες, οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους, ενώ για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με το αν εφαρμόζεται πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία.

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ακόμη ότι η 15η Αυγούστου δεν συμψηφίζεται με ρεπό ούτε αφαιρείται από την κανονική άδεια, ενώ τυχόν υπερωρίες αμείβονται επιπλέον, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.