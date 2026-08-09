8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Μια σημαντική ευκαιρία για χιλιάδες ανέργους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση ανοίγει η ΔΥΠΑ, ενεργοποιώντας 8.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει όσους δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, αλλά και να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και άτομα 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα για πλήρη σύνταξη. Βασική προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία, ΝΠΔΔ και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, με διάρκεια απασχόλησης έως 24 μήνες. Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 75% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, με ανώτατη επιχορήγηση 750 ευρώ τον μήνα για κάθε θέση, ενώ το υπόλοιπο κόστος αναλαμβάνει ο φορέας που προσλαμβάνει τον εργαζόμενο.

Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει για τους φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, το οποίο έρχεται να ενισχύσει τόσο την απασχόληση όσο και τις υπηρεσίες του Δημοσίου, καλύπτοντας σημαντικά κενά σε προσωπικό.

Το πρόγραμμα 55+ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της ΔΥΠΑ, καθώς απευθύνεται σε μια ηλικιακή ομάδα που αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας, δίνοντάς της μια δεύτερη ευκαιρία για εργασία, εισόδημα και ασφαλιστική κάλυψη.